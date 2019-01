Malekursus: Lad sjælen tale gennem penslen

Faaborg: Lad dig føre ind i et eventyrligt univers af kreativitet og glæde, når der er malekursus lørdag 19. januar kl. 13-16.30 i Den Voigtske Gaard i Faaborg.

Her bliver du guidet af kunstner Sonja Lucien til at forstærke din intuition og åbne op for visioner, som manifesterer sig på lærredet. Sjælen taler til dig gennem penslen. Sonja Lucien guider hver enkelt deltager gennem forløbet både maleteknisk og spirituelt og i forhold til symboler fra dybe bevidsthedslag, der dukker op i billedet. Der kræves ingen forkundskaber, og kurset er for både nybegyndere og øvede.

Sonja Lucien har malet hele sit liv, er uddannet fra kunstakademiet herhjemme og i udlandet og bruger sjælens kreative kraft hver dag, som hun udtrykker det i en pressemeddelelse om kurset. Prisen for kurset inklusiv materialer er 450 kroner. Der er plads til maksimum otte deltagere. Du kan læse mere om kurset på www.sonjalucien.com. Betaling senest 17. januar på MobilePay på nummer 34734.