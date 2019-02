Majbritt har fysiske og psykiske udfordringer: Malerkunsten er min terapi

Faaborg: - Når jeg maler, glemmer jeg tid og sted og fordyber mig hundrede procent om processen.

Sådan lyder det fra Majbritt Lykke Nielsen, som bruger malerkunsten som terapi til at give ro.

Majbritt er 38 år og bruger af Faaborg Støttecenter, hvor hun kommer, fordi hun har en del fysiske og psykiske udfordringer.

Nu er Majbritt Lykke Nielsen aktuel, fordi hun udstiller sine farverige malerier i forskellige størrelser i Levins Hus i Vestergade.

Fernisering tirsdag 19. februar kl. 15-16, hvor der er mulighed for at nyde en kop kaffe og lidt kage.

Udstillingen foregår i tidsrummet fra 19.- 24. februar. Udstillingen er åben tirsdag, onsdag og fredag kl. 12-17 samt lørdag og søndag kl. 10-15.

Faaborg Støttecenter er et værested for voksne med særlige behov og udfordringer i alderen 18 år og opefter. Der tilbydes forskellige aktiviteter som eksempelvis at spille forskellige spil, se TV, gå på internettet, spille klaver med videre, oplyser Faaborg-Midtfyn Kommune.