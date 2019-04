Mai-Britt risikerer at miste evnen til at stå: Fanget mellem region og kommune

Hverken kommune eller region vil betale for et såkaldt vippeleje, selvom begge mener, muskelsvindsramte Mai-Britt Knudsen har brug for det. Imens myndighederne strides om regningen, kan den 21-årige kvinde risikere aldrig at komme til at stå på sine ben igen.

Ringe: Skal Faaborg-Midtfyn Kommune eller Region Syddanmark betale?

Det er det spørgsmål, som betyder, at 21-årige Mai-Britt Knudsen i mere end to år har måtte vente på at få et nyt vippeleje. Et vippeleje er en form for ståstativ, som vipper muskelsvindsramte Mai-Britt Knudsen fra en liggende stilling til en stående. Men lige nu er det ikke til at se, hvor længe endnu Mai-Britt Knudsen skal vente.

Den 21-åriges muskelsvind betyder, at hun det meste af tiden bundet til sin kørestol. Et vippeleje er imidlertid afgørende for, at hun kan komme op at stå, så hendes muskler trænes. Men det vippeleje, som den 21-årige kvinde har nu, er slidt og gynger, når hun står i det.

- Jeg har oplevet, at et hjul og beslagene falder af. På et tidspunkt knækkede hovedstøtten, så hvis min hjælper ikke havde grebet mig, var jeg faldet forover og havde fået et ordentlig knæk i ryggen, siger Mai-Britt Knudsen.

Hun fik et brugt vippeleje i 2011, og nu kan det snart ikke holde mere. Og det kan få store konsekvenser for Mai-Britt Knudsens liv, hvis hun må undvære vippelejet.

- Jeg er måske den eneste i landet med min diagnose, som stadig kan stå som 21-årig. Men hvis jeg i bare 14 dage ikke står op, så kan jeg helt miste evnen til at stå, forklarer hun.

Fagfolk i Faaborg-Midtfyn Kommune er heller ikke i tvivl om, at vippelejet bør erstattes af et nyt, men kommunen vil ikke betale. Det skal regionen, lyder det.

Odense Universitetshospital og dermed Region Syddanmark mener omvendt, at regningen tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune. Den diskussion har nu varet i mere end to år.

- Det er vanvittigt og langt ude, for det burde ikke være så kompliceret. Alle er jo enige om, at det er godt for mig at stå, men der er bare ingen, der vil betale, siger en frustreret Mai-Britt Knudsen.