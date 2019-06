Mænds Sundhedsuge: Mænd i Faaborg-Midtfyn skal være sundere

Faaborg-Midtfyn: Foreningen Mænds Mødesteder i Faaborg-Midtfyn sætter fokus på årets tema, der er "Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen".

- Der er sket og sker rigtig meget og rigtig meget godt for mænds sundhed på græsrodsplan de seneste år. Men alt for mange af dem er midlertidige og sporadiske, fordi der ikke er nogen særlig opbakning på politisk plan.

Sådan fortælles det i en pressemeddelelse fra foreningen, og derfor har Foreningen Mænds Mødesteder i Faaborg-Midtfyn lavet sin egen kampagne for uge 24 og dagene deromkring.

- Målet med temaet for "Mænds Sundhed i Fællesskaber og Naturen" er, at alle med interesse for at gøre en forskel for mænds sundhed laver sammenhængende og systematiske strategier for bedre sundhed for mænd, som inkluderer og giver retning til de mange initiativer, vi har i Mænds Mødesteder til at øge livskvaliteteten, hedder det.