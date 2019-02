Ringe: Fredag slog en eller flere indbrudstyve til i en villa i Hallingager i den nordlige del af Ringe.

En dør til en udestue er brudt op, og fra udestuen er tyven(e) kommet ind i selve boligen via et vindue, der stod på klem. Det er sket i tidsrummet fra klokken 16.30 og til 21, og der er blandt andet stjålet en bærbar computer af mærket Apple, model Macbook Air, et kamera og smykker, oplyser Fyns Politi.