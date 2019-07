Månedens buket: Frederik smelter mormors hjerte

Faaborg: - Hvorfor er det altid en kvinde/mand, der modtager månedens buket? Jeg synes i den grad, at mit dejlige barnebarn Frederik fortjener denne buket.

Sådan begyndte Kate Bandholtz Petersens mail, da hun skrev til Ugeavisen Faaborg for at indstille Frederik til månedens skulderklap, som vi uddeler i samarbejde med Westergård Blomster. Og der er en rigtig god grund til, at det er Frederik Bandholtz Wonsbeck, der skal have buketten i juni, fortæller Kate Bandholtz Petersen.

Hun flyttede sammen med sin mand fra Sjælland til Faaborg i sommeren 2014, hvor de fik fik en dejlig lejlighed med altan midt i byen.

- Min mand og jeg glædede os til nogle gode år her i det sydfynske, men sådan gik det desværre ikke, siger Kate Bandholtz Petersen.

Hendes mand døde nemlig i november 2015.

- Det var en stor sorg og et kæmpe savn, selv om jeg har den mest kærlige, omsorgsfulde og støttende familie. Vi havde kendt hinanden, siden vi var fem og syv år gamle, da vi boede tæt på hinanden. Men først da vi var henholdsvis 18 og 20 år sagde det "klik", og det gjorde det resten af livet igennem. Som ægtepar fik vi 47 og et halvt år år sammen. Skønne og dejlige år, som jeg mindes med glæde, fortæller hun.

Og her er det så, at Frederik Bandholtz Wonsbeck kommer ind i billedet. Hver mandag besøger han sin mormor. Måske er der kreative sysler på programmet, måske går de en lille tur, læser, hygger, spiser pizza, pølsehorn eller pandekager. Og er der problemer med mormors mobiltelefon, står Frederik klar til at hjælpe.

- Vi finder altid på et eller andet, indtil hans far henter ham om aftenen på vej hjem fra sit arbejde. I starten gik jeg ham i møde, når han gik fra skolen. Nu cykler han selv om til mig. Mit hjerte smelter helt, når han kommer op ad trappen med et stort smil og råber "Hej mormor", og så får jeg det største kram, fortæller hun.

- Den lille fyr er i den grad medvirkende til, at jeg fik livsglæden tilbage. Det er så livsbekræftende at være sammen med ham. Derfor fortjener Frederik månedens buket, lyder det fra den stolte mormor.

Og det var da også en glad og overrasket modtager, der for nylig fik overrakt blomsterne af Hanne Andersen, Westergård Blomster. Han reagerede med ordene:

- Jeg blev meget overrasket, da min mormor fortalte, at hun havde indstillet mig. Jeg kan heldigvis rigtig godt lide at være sammen med min mormor.