Målmand på 2,04 meter: Faaborg ØH får kæmpe på kassen

Faaborg: Det er en sand kæmpe, der kommer til at udfordre Jonas Kjærsgaard som førstevalg mellem stængerne hos Faaborg ØH i den kommende sæson i 2. division. Klubben har netop truffet aftale med den 204 centimeter høje Christian Nørgaard Petersen, som har været på prøve i sæsonforberedelserne.

- Jeg glæder mig til igen at spille 2. division og få en træning, der kan løfte mit niveau, siger den 29-årige tidligere Søndersø-spiller.

Christian Nørgaard Petersen afløser Casper Sørensen, som har stopper karrieren.

Den nye kæmpe fuldender billedet for træner Johnny Hviid Sunesen som i foråret forlængede sin kontrakt med klubben for yderligere et år.

Sunesen må i den nye sæson se bort fra Andreas Pihl, der er rykket til Otterup og Anders Mousten, der nu tørner ud for Svendborg HK, som Faaborg ØH møder ude i sæsonpremieren 19. september.

Til gengæld forstærkes hans hold af venstrebacken Nick Bøgh, som vender hjem fra GOG, samt de to HC Odense-spiller Andreas Banggaard, venstre back og playmaker, og Magnus Nowak, højre back/højre fløj.

- Det giver mig den bredeste trup, jeg har haft i Faaborg ØH, og det betyder, vi er godt garderet mod skader og karantæner, så der alligevel er mulighed for at arbejde med forskellige opstillinger, vurderer Johnny Hviid Sunesen.

I sidste sæson sluttede Faaborg ØH på en tredjeplads, og Johnny Hviid Sunesen vil godt lidt tættere på sæsonstarten, før han spiller ud med et sportsligt mål:

- Men selvfølgelig går vi efter, at være med, hvor det er sjovest, altså oppe i top fire. Men det bliver en vanvittig interessant og spændende sæson, hvor der er så mange nye spillere med i år, at der nærmest er tale om en ny generation af håndboldspillere. Jeg ser Grindsted som favorit til at snuppe direkte oprykning, og jeg forventer nogle tætte kæmpe med hold som GOG, Fredericia, Give, Rækker Mølle. Jeg forventer et tæt klump, hvor meget bliver afgjort sidst på sæsonen, siger han.

Faaborg ØH har sin første hjemmekamp den 27. september, når GOG besøger Forum Faaborg.