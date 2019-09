Lyt til en klassiker på Faaborg Bibliotek

Faaborg: Bibliotekerne og DR sætter i de kommende uger fokus på de store danske forfattere under temaet "Med andre ord" bl.a. Henrik Pontoppidan. Henrik Pontoppidan er også forfatter til romanen Lykke-Per, som er blevet filmatiseret af August Bille og set af mange i biografen eller som TV-serie.

I den forbindelse vil tidligere skoleinspektør ved Sundskolen i Faaborg, Karin Basse, læse Henrik Pontoppidans novelle Ørneflugt. Novellen er et modsvar til motivet til Andersens berømte eventyr Den grimme ælling. I Andersens eventyr bliver en lille svaneunge udruget i andegården og først udsat for latterliggørelse og spot - kun for senere at vokse sig skinnende smuk. Hos Pontoppidan handler det om en ørn, der også vokser op i en hønsegård, men også om forholdet mellem arv og miljø.

Oplæsningen foregår mandag 2. september kl. 10 på Faaborg Bibliotek og er for voksne. Arrangementet er gratis og uden tilmelding.