Ringe: Onsdag den 6. februar kl. 19 er der gratis entre til en kyndelmisse-koncert i Ringe Kirke. Her bydes på en stemningsfuld aftenkoncert midt i vintermørket med Midtfyns Drengekor under ledelse af Pavel Refsgaard Jensen og Midtfyns Klarinetorkester under ledelse af Lisbeth Meyer Pilgaard.

Koret og orkestret vil spille en række sange og klassiske værker både sammen og hver for sig. /exp