Lysfest ved søen: Ringe tænder på jul

For anden weekend i træk samledes de lokale til juletræstænding i Ringe. Denne gang ved søen, hvor et fakkeltog var en stemningsfuld nyskabelse.

Ringe: De har noget at rende til i Ringe i denne tid. For i modsætning til de fleste byer har Ringe ikke bare ét "byens juletræ", men to af slagsen.

Det første blev tændt forrige fredag med en kæmpe menneskemængde til lystfest på Torvet. Det andet blev tændt midt ude på Ringe Sø søndag eftermiddag, og her var der også pænt med folk. Vel omkring 450-500, anslog Carsten Knudsen, formand for Erhverv Midtfyn, der står bag træet i søen.

Ja, træ er måske så meget sagt. For det er en 12 meter høj installation, der bliver sejlet ud midt i søen, men takket være 1200 lysdioder ligner det et rigtigt juletræ med lys på - uanset hvor man befinder sig.

Folk i Ringe må være ret vilde med julen, når de sådan kan lokkes af huse to gange.

- Jamen, vi elsker julen i Ringe. Nu missede jeg godt nok lysfesten på Torvet, men det er helt fint, det der sker i dag. Så er vi også kommet lidt tættere på jul, sagde Gitte Lage.

Hun var gået kommet sammen med sin svigermor, Inge Albæk, der har travlt for tiden.

- Jeg var til Luminis på Egeskov i fredags, og jeg skal da også til julemarked på Boltinggaard i næste weekend, fortalte hun.

Gitte Lage og Inge Albæk kunne sammen med alle de andre glæde sig over en nyskabelse ved tændingen af træet på Ringe Sø: Et fakkeltog, hvor Erhverv Midtfyn havde sørget for 250 fakler.

Så da julemanden var kommet sejlende hen over søen, og folkene fra Erhverv Midtfyn havde trykket på knappen, så der kom lys i "træet" ude på søen, blev alle faklerne delt ud, og så kunne man opleve et stemningsfuldt fakkeltog rundt om søen.

Især for børnene var der et klart formål med at nå rundt om søen og tilbage til udgangspunktet, for det var her, julemanden delte slikposer ud.