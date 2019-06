Åstrup: Det kraftige tordenvejr, der lørdag eftermiddag trak hen over Sydfyn, fik også sendt brandfolkene fra Beredskab Fyn på arbejde. Klokken cirka 17.30 lørdag måtte de rykke ud til en brand i ejendommen Eskemosegyden 36 ved Aastrup.

Ifølge indsatsleder Kim Skovlund kom der dog ret hurtigt kontrol over situationen.

- Vi er ret sikre på, at det er et lynnedslag. Ilden er løbet langs de elektriske installationer og har sat ild til noget isolering og noget træ på ejendommens loft. Det var ved at udvikle sig, da vi kom, men vi har fået styr på det, lyder det fra Kim Skovlund.