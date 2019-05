Lyngvild i spirituelt mekka: - Ånderne klæber til mig

Vikinge- og sommermarkedet hos Jim Lyngvild på Ravnsborg ved Haagerup startede torsdag. Det fortsætter til og med søndag

Ravnsborg: Luften over Ravnsborg, Jim Lyngvilds vikingeborg ved Haagerup, kildrer krads af brændselsrøg og stegt kød iblandet svage sporstoffer af honningsødet mjød og æteriske olier. Kappeklædte vikinger varmer hænder over levende ild og søger ly i telte, hvorfra de faldbyder ornamenteret håndværk og nærende supper. Håndværkere hamrer løs på halvtaget over en veranda, så der trods regnen er læ til healere, der bringer energierne i balance, og tarotkorttydende spåkoner, som læser tegn, det er de færreste forundt at tolke.

Markedsgæsterne kan blandt andet blive spået i tarotkort. Foto: Torsten Cilleborg

Magnetisk nærvær Midt i det velordnede virvar blænder Jim Lyngvilds venlige smil. Hans nærvær er magnetisk. Han kæler med gæsternes hunde og mestrer rutineret og selvfølgeligt udløserknapperne på de fleste smartphonekameraer, når markedsfolket beder om at få fotodokumenteret mødet med den berømte designer og eventmager. Lyngvild er på hjemmebane i mere end en forstand. Den asatro iværksætter har selv designet og opført det spektakulære bygningsværk med tilhørende gudetempel. Her bor han sammen med sin flegmatiske mand Morten Paulsen, som med beundringsværdigt overskud tåler at blive keglet ind folkefesten. De to er sjældent alene, åndemarked eller ej.

Vikingbørnene leger med træsværd. Foto: Torsten Cilleborg

Irriterende mangel på åndekontakt - Ånderne klæber til mig, sådan er det bare, fortæller Jim Lyngvild. Lyngvild er ikke selv i direkte kontakt med med ånderne, der skal som regel et medie til at fortælle ham, hvad de afdøde eller guderne har af meddelelser til ham. - Og det er da pisseirriterende, at jeg ikke selv kan tale med dem, men sådan er det. Nogle kan bygge en vikingeborg, nogle kan tale med ånderne, andre kan noget tredje, konstaterer han.

Alle vil hilse på Lyngvild, selv hundene. Foto: Torsten Cilleborg

Håndplukkede medier på Ravnsborg Lyngvild har mange spirituelle mennesker og deciderede medier i sin omgangskreds, og han har selv været med til at håndplukke de clairvoyante stadeholdere for at undgå de plattenslagere og svindlere, som åndeverdenen åbenbart også virker dragende på. En af de godkendte clairvoyante er hans ven, mediet Marion Dampier-Jeans, der giver foredrag på markedet. - Hun er fantastisk. Forleden sagde hun til mig "Hvorfor står der en grønlandsk mand med en kajak ved siden af dig?" Jeg havde ikke fortalt hende, jeg lige har været i Grønland, og jeg kunne ikke selv fornemme ånden, men jeg har altså hele tiden ånder omkring mig. Ånder knytter sig ikke kun til huse, det kan også være til mennesker eller genstande. Ravnsborg ligger i et meget spirituelt område. Det er gjort mange fund fra jern- og bronzealder i området, og det er ikke tilfældigt, at engene her kaldes for Helligmosen, eller at Brahetrolleborgs kloster blev opført lige her i 1100-tallet, siger han. Lyngvild oplever ret ofte, at de medier, han har personlige bånd til, afleverer beskeder til ham, som han så skal formidle videre til bekendte, typisk hvis de har mistet nære slægtninge.

Telthygge i ly for regnen. Foto: Torsten Cilleborg

Guderne råber og skriger Han bruger også medierne til at kommunikere med de gamle guder, som følger ham tæt, men som han altså ikke selv kan tale med. - En god veninde, Mariakaisa Bruun, som også er clairvoyant, kunne for eksempel fortælle mig, at Odin og Freia havde væddet med hinanden, om jeg ville blive færdig med vikingeborgen her. Jeg ved ikke hvem af dem der vandt væddemålet, men færdig er jeg da blevet. - Mariakaisa er et blidt, kristent menneske, der som regel har forbindelse til rolige engle, og hun bliver lidt overvældet af de nordiske guder, for de råber og skriger til hende. For få dage siden havde jeg brug for et råd fra hende, for jeg skulle lave en bog med billeder af netop de nordiske guder, og jeg var faktisk i tvivl, om de ville bryde sig om at blive afbilledet, og om jeg var den rigtige mand til opgaven. Men så en morgen ringede Mariakaisa til mig, og fortalte at guderne havde været hos hende om natten. De havde lavet ballade, råbt og skreget, og bedt hende give mig besked om, at jeg bare skulle se at få fat på mine nosser og komme igang. Så vidste jeg jo, at det var okay, og jeg kunne løse opgaven. Markedet forsætter frem til og med søndag, alle dage klokken 10-16 på Hågerupvej 33. Entreen på 50 kr. Børn under 10 år 20 kr.

Jim Lyngvild står gerne til tjeneste med personlige hilsener. Foto: Torsten Cilleborg

Omkring 200 vikinger er med på markedet, og er en væsentlig del af attraktionen. Foto: Torsten Cilleborg

Foto: Torsten Cilleborg

Jim Lyngvild kan finde kameraudløserknappen på de fleste smartphones. Foto: Torsten Cilleborg

Vikingefamilier har sat massevis af telte op på markedspladsen. Foto: Torsten Cilleborg

Der tilbydes hestevognskørsel til og fra p-pladsen, men afstanden er ikke større, end man sagtens kan gå. Foto: Torsten Cilleborg