Lussinger eller ej: Retssag mod plejemor udsat

Faaborg-Midtfyn: En retssag mod en 51-årig plejemor fra Faaborg-Midtfyn, der er tiltalt for at have givet lussinger til sine to plejebørn på syv og 11 år, blev torsdag udsat, fordi anklageren ønskede at føre et nyt vidne i sagen. Det nye vidne er et af familiens tidligere plejebørn, der har henvendt sig efter det første retsmøde fandt sted i fredags. Plejemoderen har i alt haft otte plejebørn boende over en periode på 15 år. Det nye vidne boede hos den tiltalte frem til 2012, og har derfor boet fire år sammen med et af de nuværende plejebørn, der er blevet afhørt i sagen.

Forsvareren protesterede imod, at anklageren trak et ny vidne ind på den måde, og mente at det var udfra et ønske om at føre et karaktervidne - altså et vidne der kan sige noget om den tiltaltes menneskelige karakter. Det er der, ifølge forsvareren ikke tradition for at gøre i Danmark. Det afviste anklageren.

Domsmandsretten besluttede, at det nye vidne skal høres, og sagen blev derfor udsat, således at forsvaret også har en mulighed for at få tidligere plejebørn til at vidne til plejemoderens fordel. Sagen afsluttes efter planen den 11. december ved retten i Svendborg.