Midtfyn: De små pus fra Lundsbjerg Børnehave var forleden ude og samle skrald i Ferritslev.

Det var i forbindelse med en affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening.

Børnehaven har i det hele taget fokus på at lære børnene at blive til klimavenlige mennesker. Således lærer man også at huske at slukke lyset, spare på vandet og så videre i Lundsbjerg Børnehave.

- Vi er også med i projektet de grønne spirer, hvor vores ambition er at modtage det grønne flag, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

/cak