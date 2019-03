Lukker efter 12 år: Ringe mister sin sidste sportsforretning

Ringe: I nu 12 år har Jannik Kaysen drevet sportforretning i Algade i Ringe - først som Sportigan og i de seneste knap to år som en Intersport.

Men nu er det slut. Indehaveren, som også er medejer af tre Intersport-forretninger i Svendborg, har nemlig besluttet at lukke ned på Midtfyn.

- Det er ikke en beslutning, som vi har gået med længe. Folk vil heldigvis gerne handle lokalt, men vi kan kun have 30 procent af netudvalget i butikken. Folk ved godt, hvad der findes, men vi har svært ved at vise et så stort udvalg i en by som Ringe, forklarer Jannik Kaysen.

- Vi kan bare ikke have det hele, og så er det svært at leve af at sælge fodboldstrømper og shorts. For når de skal købe det med lidt kød på som vinterjakker og sådan, så går man en anden vej, tilføjer indehaveren.

Så i bund og grund er der for få kunder.

- De er gode til at bakke op om det til Open By Night, og hvad det ellers hedder, men der er bare for lidt kundegennemstrømning og lidt langt mellem kunderne sådan en tirsdag i februar, lyder det fra ham.