Louise er kåret som årets frisør: - Jeg chokerer ofte borgerne i Ringe

Ringe: Falske øjenvipper, tatoveringer på hele kroppen og vildt hår i alle farver. 33-årige Louise Hartmann, der står bag frisørsalonen By Hartmann i Jernbanegade 3 i Ringe, er ikke som alle andre frisører. - Jeg laver ikke det samme dame-, herre- og børnehår som alle andre. Jeg tænker ud af boksen. Jeg gør noget, som ingen af de andre gør. Jeg farver uden for kanterne og prøver at klippe noget af, som der ellers står i frisørbøgerne, at man ikke må. Jeg følger ikke reglerne, siger Louise Hartmann, der er født og opvokset i Kværndrup, og har boet i Ringe de sidste 17 år. Louise Hartmanns salon ligner heller ikke andre saloner. Den er en kombination af "Old Barbershop" og "Pink Hollywood". I forlokalet er der polstret med pokaler, medaljer, diplomer og farverige billeder fra de mange konkurrencer, hun har deltaget i de sidste otte år. I baglokalet, hvor frisørstolene og vaskene er, er der lyserøde vægge og girlpower for alle pengene - bortset fra et kulsort hjørne, der oser af mand. Louise Hartmann er helt sin egen - og det betaler sig. Hun er netop blevet dobbelt danmarksmester og er kåret som årets frisør i 2018.

Folk var bange for at gå herind, fordi de frygtede, de ville komme ud med blå hanekam - men jeg laver altså også helt nede på jorden og almindeligt frisørarbejde. Louise Hartmann.

Louises mange medaljer 2010: Sølv til verdensmesterskabet i langthårsopsætning2011: Sølv og bronze til verdensmesterskabet i langthårsopsætning og klip/farve



2012: Bronze til verdensmesterskabet i herre klip/farve



2014: Sølv til verdensmesterskabet i klip/farve



2015: Nordisk mester & europamester i klip/farve



2016: To x bronze til europamesterskabet i brude/gallahår



2017: To x sølv & en bronze til danmarksmesterskabet i herre og dame klip/farve



2018: Dobbelt danmarksmester og årets frisør 2018

Der er knald på farverne i 33-årige Louise Hartmanns salon By Hartmann på Jernbanegade i Ringe. Det står i stærk kontrast til Louises egen lejlighed, hvor der er helt hvidt. Det kan alligevel godt blive lidt for meget med farver og glimmer hele dagen lang, mener hun. Foto: Nanna Lørup Buch

Konkurrencerne var lagt på hylden Louise Hartmann har været på landsholdet i damefrisurer i syv år. Det var egentligt slet ikke meningen, at Louise Hartmann ville stille op til danmarksmesterskabet i år, da hun egentligt havde sagt farvel til konkurrencerne i september sidste år, da hun gerne ville prioritere sin tid på at undervise i ind-og udland i stedet. Men da årets verdensmesterskab løb af staben, kunne hun alligevel ikke holde ud, at hun for første gang i syv år, ikke skulle med resten af holdet. - De tog til VM i september, for første gang i syv år uden mig - jeg græd og græd den weekend, fordi jeg ikke var med dem i Paris, og så tænkte jeg; okay, måske er du ikke helt færdig med det alligevel, fru Hartmann, siger hun. Louise Hartmann valgte derfor at stille op til danmarksmesterskabet måneden efter, for at kunne kvalificere sig til verdensmesterskabet næste år. - Jeg havde en måned inden danmarksmesterskabet til at træne op til det - normalt træner jeg i otte måneder op til konkurrencerne. Men nu havde jeg kun en måned, og så gik det bare helt vildt godt alligevel. Jeg blev dobbelt danmarksmester og vandt titlen som årets frisør, siger hun og tilføjer. - Jeg tror ikke, jeg fattede det før om mandagen. Det betyder meget for mig.

De sidste otte år har Louise Hartmann vundet et hav af konkurrencer. Foto: Nanna Lørup Buch

Chokerer borgerne i Ringe Louise Hartmann har de sidste otte år vundet et hav af både nationale- og internationale mesterskaber og placeringer som frisør. Den største årsag er, ifølge Louise Hartmann, at hun ikke bare gør det samme, som alle andre gør. Hun tør skille sig ud fra mængden. Med sine kreative og "skøre" indfald udskiller Louise Hartmann sig i den grad også fra mængden i Ringe. - Jeg chokerer ofte borgerne i Ringe. Det er jo den effekt, jeg har. Prøv at se, hvordan jeg ser ud, siger Louise Hartmann og peger på nogle af sine tatoveringer under halsen. - Jeg kan finde på at have lyserødt hår og jeg har tatoveringer over det hele, siger hun. Louise Hartmann husker særligt en episode for nyligt, hvor borgere i Ringe var ved at tabe kæben af forbavselse. Louise Hartmann havde ordnet og stylet modellen Johanne Døi fra Tommerup helt i gult og med en "tatovering" på kinden i forbindelse med et photoshoot sammen med den lokale fotograf Rune Buch fra Ringe - de havde sammen skudt det billede, der endte med at med at bringe Louise Hartmann titlen som årets frisør. - Da vi havde lavet billedet til fotokonkurrencen om årets frisør, skulle vi ned og have noget frokost. Så mødte vi nogle på vejen, og de var ved at falde bag over. Man kunne nærmest se, at brynene faldt om i nakken. Den ene troede, at jeg havde lavet en rigtig tatovering i hovedet på den 17-årige model. Det havde jeg jo ikke, det var jo bare en legetatovering, som dem, man kan få i tyggegummiparkerne, der bliver duppet på med vand, griner hun.

Louise Hartmann har en hel billedvæg i salonen, hvor hendes konkurrece-fotos bliver udstillet. Foto: Nanna Lørup Buch

Ikke kun "papegøje"-hår Faktisk føler Louise Hartmann, at borgerne i Ringe har set lidt skævt til hende, siden hun åbnede sin salon for tre år siden. - Jeg er jo en lokal pige, så folk kender mig jo godt. Men i starten da jeg åbnede min salon, var folk bange for at gå herind, fordi de frygtede, de ville komme ud med blå hanekam - men jeg laver altså også helt nede på jorden og almindeligt frisørarbejde - både på damer og mænd, siger hun og tilføjer. - Det har taget mig tre år at overbevise folk og blive accepteret som en frisør, der ikke kun laver crazy color (vilde farver, red.). De frisurer, jeg laver til konkurrencerne, det er jo ikke det hår, jeg laver på mine kunder. Almindelige folk går jo ikke rundt med sådan noget "papegøje" hår. De mange konkurrencer er en god måde for Louise Hartmann at få afløb for sine kreative udfoldelser. - Jeg kommer af med de kreative underlige idéer i min hjerne og får afløb for mine hjerneblødninger, så det kan komme ud af mit hoved. Det tror jeg også, er godt for mine kunder, griner Louise Hartmann.

Der hænger også mange diplomer på væggen. Foto: Nanna Lørup Buch

Louise Hartmann har netop vundet titlen som årets frisør 2018 og er også blevet dobbelt danmarksmester. Foto: Nanne Lørup Buch