Lottokupon skaber ballade i Svanninge Sognegaard

Svanninge: En lottokupon, der ender på de forkerte hænder, er hovedingrediensen i årets dillettantforestilling i Svanninge Sognegaard.

"Vi er i en lille by, lad os kalde den Millinge, hvor Otto og Jette prøver at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk. Jette arbejder på byens plejehjem om natten, og Otto kører mælkebil", lyder det i en pressemeddelelse.

Jette spilles af Mia S. Bahl og Otto spilles af Steffen Olsen.

Ottos forældre, Verner (Søren M. Christensen) og Karen-Margrethe (Rikke Bredahl), har det - i modsætning til sønnen og svigerdatteren - økonomisk godt.

Titter, der er byens postbud og spilles af Mette Vie, finder ved en fejl en lottokupon med 7 ringe om i Otto og Jettes stue. Hun kommer - også til ved en fejl - til at tage kuponen med og må derfor bede sin ven Panik-Poul (Michael R. Vilhelmsen), der er byens lokal bodegaejer, om at hjælpe sig med at få den leveret tilbage igen.

Da Alf (Rasmus Borum), en småkriminel mand, der også kan hypnose, og hans kæreste Birthe (Tine L. Andersen) også vil have del i lotto-gevinsten, bliver forvirringen total, lyder det i pressemeddelelsen.

Med på dilettantholdet er også tæppemand Erling Stensen, sufflør Brian Bjørk, instruktør Susi Breith, sminkør Søs Lundsfryd, alt-mulig-kvinde Ida Breith, Pr-mand Per L. Rasmussen og kameramand Lars Stenner Bahl.

Der er premiere på forestillingen den 9. marts klokken 18. Entréen er 195 kroner og inkluderer buffet og livemusik. Bordbestilling skal ske ved Ulla Bahl på telefonnummer 20268622. Forpremieren finder sted den 7. marts klokken 19. Entréen til forpremieren er 40 kroner for voksne og 20 kroner for børn.