Loppemarked hos Superbrugsen i Nr. Lyndelse

Nr. Lyndelse: Superbrugsen i Nr. Lyndelse holder loppemarked lørdag 31. august fra kl. 11 til 14 på Superbrugsens p-plads.

Der er kun et begrænset antal stadepladser. Når man booker en stadeplads er den lig med en p-bås plus en meter ud. Du må gerne sælge fra dit bagagerum på stadepladsen, men bilens sidedøre må ikke stå åbne. Ønsker du i stedet at bruge et bord eller lignende til dine loppeting, medbringer du det selv.

Stadeplads kan sættes op fra kl. 10.30. De sælgende får udleveret en madbillet pr. stadeplads, som kan benyttes til en pølse med brød samt en øl/vand hos slagteren.

