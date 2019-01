Lokalråd: Det lyder positivt

Korinth: Inden længe skal politikerne beslutte, hvad der skal ske med den lukkede Brahetrolleborg Skole. Skal kommunen bane vejen for Peter Clemmensens uddannelsesprojekt for unge med særlige behov? Eller skal Heldagsskolen flyttes fra Vantinge til Korinth? Eller skal kommunen forsøge at sælge skolen, så den måske kan blive brugt til noget helt tredje?

Hvad mener de i Korinth Lokalråd? Det har vi spurgt formand Mette Abrahamsen om.

- Vi ser selvfølgelig positivt på det, hvis skolen kan begynde at blive brugt igen. Samarbejdet mellem landbrugsskolen, efterskolen og Brahetrolleborg Green Care lyder som noget, der kan blive en reel revitalisering af skolen. Ikke bare at den bliver taget i brug igen, men også noget der vil skabe nogle aktiviteter i Korinth, alene ud fra antallet af unge, der vil komme til vores by.

- Men vi har i lokalrådet ikke nogen egentlig holdning til det med Heldagsskolen, for vi ved ikke noget om den ud over det, vi har kunnet læse i avisen. Hvorimod vi på en anden måde har haft en dialog med efterskolen, landbrugsskolen og Brahetrolleborg Green Care, siger Mette Abrahamsen.

- Som lokalråd arbejder vi jo overordnet for at skabe arbejdspladser og liv i vores by, og sådan et initiativ lyder som noget, der kan give tro på, at det godt kan lade sig gøre. Vi har også hørt om E-sports-centret, og det lyder jo også som en positiv ting, siger hun.