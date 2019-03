Affaldet vokser op omkring ørerne på os, hvis ikke vi gør en indsats for at samle det op, mener Niels Brun Baldus, der er medstifter af gruppen "Vi ta'r skraldet i Årslev/Sdr. Nærå".

- Det er noget svineri. Jeg fatter ikke, man kan være så tankeløs, at man smider affald i naturen. Jeg har mange tanker om de folk, men dem holder jeg for mig selv. Det er mangel på opdragelse og indsigt - dårlig opdragelse, siger Niels Brun Baldus, mens han går i vejkanten af Lensvej og samler fire cigaretskodder op inden for en meter.

Det er mandag morgen og syv indsamlere fra gruppen er mødt op på Lensvej og Gl. Byvej i Årslev for at samle skrald.

- Alternativet er at sidde med hænderne i skødet og se en losseplads vokse op omkring ørerne på os - nogen skal jo samle det op, siger Niels Brun Baldus fra Årslev, der til dagligt arbejder som fotograf og klipper med sit eget firma Baldusfilm, er gift og har to børn.

"Vi ta'r skraldet i Årslev/Sdr. Nærå blev startet lige før jul og har på nuværende tidspunkt 202 medlemmer på Facebook. Gruppen arrangerer affaldsindsamling cirka en gang om måneden, hvor der gælder om at samle så meget affald som muligt i løbet af et par timer.

"Vi ta'r skraldet i Årslev/Sdr. Nærå" blev startet lige før jul, da der var meget brok over, at affaldsniveauet i Årslev og Sdr. Nærå havde nået et kritisk niveau, oplyser Niels Brun Baldus. Foto: Nanna Lørup Buch

- Det kræver altid en ekstra indsats, når affaldet er inde i et læhegn - der er det sværere at komme til, end når det er på åben vej, siger han, mens han flår det røde stykke plastik op af jorden.

Et rødt stykke plastik ligger godt begravet af jord i læhegnet på Lensvej - kun en lille flig stikker op og afslører sig selv for Niels Brun Baldus trænede affalds-øje. Han må helt ned på knæ og kravle ind i det kradsende læhegn for at fange det op.

Mandag morgen var syv fra indsamlingsgruppen mødt op på Lensvej for at samle affald. Foto: Nanna Lørup Buch

Tag en pose med på turen

Der er nok af affald at samle sammen i Årslev og Sdr. Nærå - og der kommer desværre hele tiden nyt til. Derfor opfordrer "Vi ta'r Skraldet i Årslev/Sdr. Nærå" til, at man tager en pose med sig, når man alligevel er ude at gå en tur eller løbetræne.

Niels Brun Baldus er sikker på, det allerede har haft en motiverende effekt, at de har startet gruppen op.

- Man kan se folk går rundt med affaldsposer, når de går tur med deres hund eller løber en tur. Det er dejligt, at vi kan motivere nogen til at komme i gang. Det er super fedt at se, at vi gør en forskel, siger han og tilføjer:

- Folk er ved at få øjnene op for, hvad der sker rundt omkring i verden. Folk indser, det ikke går, at man bare lader stå til. Vi skal passe på naturen - vi skal alle sammen være her.