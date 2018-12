Lokale banker om tomme butikker: Vi vil gerne låne dig penge, hvis du har en god idé

Hvordan får vi liv i de tomme butikker, som præger Ringe? Avisen har taget kontakt til de lokale banker for at høre, om og hvordan de kan hjælpe folk, der måske har en butiksdrøm i maven.

Ringe: Vi skal have flere butikker til Ringe og liv i de tomme butikslokaler. Sådan lyder mantraet ofte, men det kan være dyrt at starte egen butik.

Avisen har taget kontakt til nogle af dem, som sidder på pengene i byen; bankerne, som slår sig op på at støtte lokalområdet.

Hos Sparekassen Sjælland-Fyn på Algade i Ringe er den nytiltrådte filialdirektør Jan Svenssen ærgerlig over, at der er så mange tomme butikker.

- Vi vil meget gerne hjælpe og tale med de mennesker, som har planer om at åbne butik.

- Nu får man vel ikke meget butik for at sidde og tale?

- Nej, det gør man ikke. Vi vil altid vurdere projektet, for det handler også om at medvirke til noget, der er sundt for den enkelte. Der vil vi gerne være sparringspartner og gå med, hvis det ser fornuftigt ud, siger Jan Svenssen.

- I slår jer op på at være lokale. Ville I give et billigere lån, hvis det var for at udvikle byen og åbne en ny butik?

- Det vil altid være en individuel vurdering, siger han og pointerer, at banken er konkurrencedygtig.