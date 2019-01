Det kunne med beklagelse konstateres, at et flertal i kommunalbestyrelsen mandag traf beslutning om, at fortidens historiske bygningsværk på Faaborg sygehus kan få isat vinduer i træ/alu. Dermed er Faaborg Sygehus ikke længere samme bevaringsværdige bygning som hidtil.

Faaborg Sygehus blev bygget i 1895 med nogle træk, som Socialdemokratiet ønskede at fastholde. Som kommune har vi ansvaret for at bevare nogle af historiske træk i vores købstad.

Indenfor det næste år skal vi i gang med arbejdet omkring at udfærdige en bevarende lokalplan for Østerbrogadekvarteret. Det er væsentligt for os i Socialdemokratiet, at Faaborg bevares med sit oprindelige udtryk til gavn for eftertiden. Faaborg er en unik kulturperle i FMK, og det må vi for alt i verden ikke skæmme ved at åbne op for alternative materialer end de oprindelige.

Det lykkedes ikke at bevare Faaborg Sygehus på de bedst mulige vilkår for vores fremtidige generationer. Lad os håbe, at Østerbrokvarteret ikke skal lide samme skæbne. Lad os håbe, at vi kan bevare Østerbrogade og dens bevaringsværdige elementer.