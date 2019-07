Lokaldebat: Vækstpotentiale på havnen i Faaborg

Jeg mener, at der er et helt vildt vækstpotentiale, når vi ser på rammerne omkring Faaborg Havn. Det er sommer ja, men tendensen er klar. Turiststrømmen til Faaborg-Midtfyn kommune og selve Faaborg er voksende, og det skal der handles på.

Vi har fået parkeringspladsudvidelser på slagterigrunden og ved den gamle rutebilstation. Alligevel kan det være svært at finde en ledig parkeringsplads ved havnen, når onsdags veteranbiltræf løber af stablen ved Klivagers røgericafe. Det har udviklet sig til en kæmpe succes. Godt vi har iværksættere som Line Klivager. Selv kommunens nyetablerede grusvej bliver taget i brug til parkering.

Jeg tror, at den nye grusvej bliver en succes, og mon ikke den bliver permanent. Det eneste der kan give problemer, er støv fra vejen, når det er godt vejr. At Vestkajen blev lukket for biler er supergodt. Legepladsen er blevet et tilløbsstykke og bruges flittigt af både turister og borgerne i Faaborg.

Jeg tænker, at hvis man skal udvide aktiviteten på havnen om onsdagen kunne en række faste stadepladser, som byens handelsstandsforening kunne få råderet over, være et fint indslag i sommerfestlighederne. Den store, flotte græsmark på slagterigrunden kunne være en god ramme til stadepladser/ sommermarkeder og som cirkusplads, når de er på besøg i byen.

Havnens udlejning af pladser til autocampere har også fået et løft. Der er efterhånden mange, der benytter sig af overnatningsmulighederne på havneområdet.

Kommunalbestyrelsen har store forventninger til den udskrevne arkitektkonkurrence og de muligheder, der åbner sig. Men måske skulle kommunalbestyrelsen huske at forfølge de initiativer, der allerede er i gang og som får optimismen omkring turismen til at blomstre endnu mere.

Til næste år bliver der 2 nye trækplastre på havnen. Den nye skudehavn skal indvies. Samtidig starter Øhavsmuseet op i Frølageret. Jeg tror, det bliver stort.

Ps. Parkeringspladserne er også under stort pres ved store arrangementer i midtbyen, som open by night.