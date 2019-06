Lokaldebat: Uskøn behandling af dagplejerne

Der er ingen, der ønsker at gå ned i løn. Det er uskønt, at se en kommune behandle sine medarbejdere på denne måde. Der forhandles, siges der, men eftersom kommunen åbenbart har opsagt aftalen, er det nærmere sådan, at dagplejerne står med ryggen mod muren.

Vores borgmester Hans Stavnsager (S) siger i avisen, at han vil ikke kommentere forhandlingerne af respekt for systemet. Sikke et system, når en socialdemokratisk ledet kommune fattes penge og målrettet går efter de lavtlønnede medarbejdere.

Det er aldrig godt, at der skal findes penge til den daglige drift på denne måde. Men når det nu er sådan, at det åbenbart skal være et lotteri at være kommunalt ansat, kunne de samme penge jo findes fra en snæver gruppe af de højestlønnede i kommunen. Så gik det ikke udover så mange.