Så blev Danmarks næstældste Turistforening opløst! Det kan diskuteres om det var en god idé? Måske, måske ikke - men én ting kunne der ikke herske tvivl om - opbakningen om Turistforeningen var blevet omtrent nonexistent!

Måske blev der snakket mere end handlet, måske var visionerne forsvundet. Det er lidt sørgeligt at man bliver nødt til at bruget ordet MÅSKE så ofte, men hvordan skal man ellers prøve at forklare det der skete/sker.

Så - Hvor pokker er I henne? I turistfolket, der tidligere stod sammen om at markedsføre vores fantastiske område. Der er heller ikke mange, der er nysgerrige og i det mindste ønsker at deltage i det første møde i Vores Faaborg & Egn for at høre hvad der skal ske fremover og eventuel få indflydelse på det.

Tornerose sov i 100 år, og jeg kan stadig se situationen for mig da knægten i slotskøkkenet fik en ordentlig en af kokken og alle vågnede op og fortsatte som om intet var hændt!

Faaborg er allerede "faldet i søvn"! Hvor længe skal vi sove, hvem skal have en kæbedasker før vi vågner? Hvem skal lege kok? Det er squ på tide, at der er nogen der tager sig sammen og gør noget!

Vi har en enestående natur og det er den der fremover vil tiltrække mange gæster til vores område. De kommer ikke bare ved at vi knipser med fingrene - der skal markedsføres - der skal omtale til og det er her vi må stå sammen om at komme ud over rampen - Svanninge Bakker.

Så kom i det mindste til mødet i Faaborg Vandrerhjem, torsdag, den 24. januar fra kl. 19:00 - 21:00