Lokaldebat: Total forvirring om busholdeplads

Læserdebat: Trods massiv modstand på to såkaldte borgermøder i Faaborg besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune alligevel at flytte busholdepladsen fra den nuværende placering bag den gamle banegård til et par nyanlagte stoppesteder et par hundrede meter derfra. Det betyder åbenbart ikke noget, hvad borgerne mener trods fine betegnelser som borgermøder og høringer. Et argument for flytningen var at skabe en flottere portal ved indkørslen til Faaborg, altså fra den centralt beliggende banegårdsbygning med ventesal og toiletter til en snæver placering mellem LIDL og en OK tankstation?

Et andet argument var, at Øhavsmuseet havde brug for mere plads. For at gøre forvirringen total så skal Øhavsmuseet nu flyttes hen på slagterigrunden.

Endnu engang lykkedes det for kommunen at lave forandringer uden at det medfører forbedringer. Tværtimod medvirker det til at sprede Faaborg by yderligere.

Paradoksalt nok mangler kommunen nu 10 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, hvilket måske kan komme til at gå ud over ældrepleje, skoler m.m. Det står i skærende kontrast til at bruge mere end 10 millioner på en helt unødvendig flytning af en velfungerende busholdeplads tæt på færgerne, parkeringsplads, taxa m.m.

Normalt bruger man fornuftigvis ikke penge på noget unødvendigt, hvis økonomien ellers ikke hænger sammen.

Åh, hjælp!