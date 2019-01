Lokaldebat: Tendens til fraflytning fra storbyer

Det er utroligt, at man har brugt 770.000 kr på at konstatere, at Årslev, Nr. Lyndelse og Ringe ligger nærmere Odense end Faaborg og omegn. På grund af afstand direkte eller via motorvej/jernbane. Dette kunne enhver have konstateret ganske gratis.

Fra Odense er afstandene til Årslev (22 min) - Nr. Lyndelse (15-20 min) - Ringe (ca. 25 min) - Faaborg (ca. 45 min).Nu kender jeg jeg kun denne undersøgelse fra pressen, men hovedkonklusionen er alene taget på basis af disse afstande og mange andre forhold er ladt ude af betragtning.Der er i øjeblikket en tendens til at mange mennesker i den produktive alder med eller uden børn ønsker at flytte væk fra byerne og ud i områder, hvor de er nærmere natur-herligheder.I en tid hvor bredbånd og hurtigt internet gør, at mange kan arbejde hjemmefra en stor del af ugen, bliver disse muligheder bedre og bedre.Dels er boligudgifterne væsentlig lavere og den omgivende natur i f.eks Faaborg og omegn med øhav byder på en del mere end de tre ovenstående byer, hvis herligheder er til at overse.Man har i længere tid kunne se på f.eks Sjælland, at trængsel og boligpriser i København har lokket mange til at bosætte sig i f.eks Hillerød (50 min fra Kbh) - Næstved (1 time fra Kbh) - Køge (45 min. fra Kbh). Her er der slet ikke taget højde for at S-togsnet og motorveje er ved at sande helt til nær og i København.Iøvrigt har vi væsentlig hurtige internet i Faaborg eller f.eks Korinth end i Nr. Lyndelse.