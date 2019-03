Lokaldebat: Tænk på service for turister på øerne

Det undrer mig, at se alle de penge der bevilliges for at skaffe turister til Faaborg og øerne. På Lyø har bådelauget, på eget initiativ fået en virkelig velfungerende havn etableret. Årlige anløb på 7500 skibe.

Øfærgen afviser en del passagerer i højsæsonen pga. overbooking og ølejren har gennemsnitligt haft ca. 130 gæster i alt, i de sidste 45 år.

Øen har en meget velassorteret købmand samt en eksklusiv restaurant på Lyøs gamle skole.

Bådelauget kan ikke komme i gennem med et ønske om et lille cafeteria (lig Avernakøs) eller en stor pølsevogn i forbindelse med servicebygningen.

Øen har turisterne men mangler servicen.