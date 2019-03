Lokaldebat: Sparekassen Sjælland-Fyn investerer gerne i udvikling af Faaborg

Lokaldebat: Sparekassen Sjælland-Fyn er klar med de nødvendige investeringer i et nyt sundhedshus i Faaborg.

De seneste dage har der kørt en spændende dialog i avisen om skabelsen af et nyt sundhedshus i Faaborg. Vi har med interesse fulgt debatten.

Apoteker Sten Grønved foreslår, at et nyt sundhedshus placeres på markedspladsen - og peger tillige på, at Faaborg får brug for nye ældrevenlige boliger.

Sten Grønved mener, at Sparekassen Sjælland-Fyn vil gå "all in" på projektet.

Hertil kan vi sige, at vi gerne gennemfører den nødvendige investering i ejendommen på markedspladsen og indretter den til de forskellige sundhedsfaglige kompetencer, der skal fylde rammerne ud i et sundhedshus. Indretningen og udviklingen af huset vil vi gøre i fælleskab med de, der skal flytte ind og gerne i tæt dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi vil derfor gerne i kontakt med de forskellige sundhedsfaglige ressourcer og andre gode kræfter i Faaborg for at se, om vi sammen kan sætte retning for et nyt sundhedshus og undersøge de udfordringer, der er på vejen dertil.

Det vil være et stort løft til alle i og omkring Faaborg at få et nyt sundhedshus. En styrkelse for dem, der allerede bor her og et vigtigt argument for dem, der overvejer at flytte hertil.

Nye ældreboliger kunne være interessant også at tale videre om. Sparekassen har netop - i samarbejde med lokale gode kræfter, herunder Odsherred Kommune - taget spadestik til en ny bydel i en mindre by der hedder Vig. Her vil 100 nye boliger blomstre op. En del af det er ældrevenligt, og der er stor interesse.

Det kunne også ske i Faaborg.

Faaborg har så meget godt at byde på. Vi er klar til at støtte den opfattelse med et nyt sundhedshus og i øvrigt også andre projekter, der giver mening til udvikling af Faaborg.

Hvor der er vilje, er der vej. Sparekassen Sjælland-Fyn har viljen - sammen kan vi finde vejen.