Det er ren agurketid at læse Faaborg-Midtfyn-siderne 14. august.

Første tanke er, at artiklen om spareforslaget om rengøring blot er en beskidt tanke, der er opstået i "Center for Sundhed og Omsorg". Nemlig at gøre rent hos 1200-1300 borgere én gang hver tredje uge. Mod nu hver anden uge.

At lade nullermænd fare rundt i de gamles beboelser kan da intet have med sundhed og omsorg at gøre? Det er ikke bare uværdigt over for de ældre, der er det rene "rengøringsvanvid".

De ældre har ikke mange glæder. Ud over dem de får via klippekortet. Det er der nu også forslag om at klippe væk. En del af disse midler bruges i øvrigt til rengøring.

Ovenstående er forslag, hvor det er svært at forestille sig, politikerne er villige til at tage dem alvorligt eller til efterretning. Det vil være at skyde sig selv i foden.

Er der noget, der fører til sygdom, er det, når hjemmet ikke holdes. Man ser foran sig et køkken, snavset, fordi der ikke er gjort rent i tre uger. For slet ikke at tale om badeværelset. Omkring og i toilettet. Uhumsk og "over-beskidt".

Det må selv en politiker se fornuften i og forstå? Også hvad det vil påføre af udgifter på den lange bane.

Det drejer sig ikke kun om penge, men værdighed. Værdighed over for de svageste i samfundet. De gamle. Der ud over at have slidt og slæbt hele livet og betalt deres skat i det mindste burde vises et minimum af respekt. Og retten til et værdigt liv og en anstændig tilværelse i deres sidste periode af livet.