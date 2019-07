Lokaldebat: Skal der også banner på Klokketårnet?

Lokaldebat: En konklusion angående ophængning af banner på 4,3 meter højt og 3 meter bredt på arrestbygningen, der i øvrigt er en fredet bygning.

Begrundelsen er at tiltrække flere interesserede til museet. Det skæmmer bygningen. Det er ikke nødvendigt.

Når man kommer fra havnen op ad Strandgade til bygningen, så kan der være A-skilte som info.

Nogle år tilbage var der en meget iøjefaldende dukke i fangedragt i et reb ud af et vindue som en fangeflugt. Jeg så, at når der kom turister op ad Strandgade og ned mod Torvet til Adelgade, så stoppede de og pegede op mod dukken, og alle i selskabet kiggede op. Og så kunne man se de skilte, der er foran indgangen til arresten, da man stoppede op og ellers bemærkede. Det gav en opmærksomhed langt bedre uden at skæmme bygningen. Jeg tror nok, man kan finde stedet med den enkle skiltning, og den dukke som var et godt vartegn. Sæt dukken op igen.

Der må vel stadig være et facade- og skilteudvalg i kommunen, hvor der er regler og restriktioner. Dette banner vil gøre det svært at administrere, når andre vil gøre det samme på bygninger/butikker etc. Så er der frit slag på sømbukken. En hypotetisk tanke: Banner på Byporten i Vestergade. "Besøg Faaborg Byhistoriske Arkiv". Stort banner på Klokketårnet: "Se Klokketårnet i Faaborg Miniby". Og sådan kan man blive ved.

Værn om den fantastiske by, Faaborg er med mange historiske og bevaringsværdige bygninger. Det er det, turisterne taler om, når de kommer hjem og genererer nye potentielle turister. De snakker ikke om bannere eller måske lige netop dette som en "øjebæ".

P.s. Så er der også grimme bannere i Havnegade ved Museumshaven, der skæmmer bybilledet/bygningen/muren. Det må kunne lade sig gøre at reklamere på anden og mere æstetisk vis.