Lokaldebat: Sælg ikke perlen på Gestelevvej

Lokaldebat: På Gestelevvej 4 i Ringe ligger der en perle af en ejendom, som indtil nytår rummede Søagerskolen. Om perlen skal sælges, afgøres af kommunalbestyrelsen på mandag. I fredags bragte avisen et indlæg, hvor Torben Smith rejste spørgsmålet, om det var kortsigtet og dumt at sælge nu.

Det er By og Land Midtfyns opfattelse, at ejendommen rummer så mange kvaliteter, at den bør beholdes på fællesskabets hænder, dvs. forblive ejet af kommunen. Da det kan tage lidt tid til at finde den helt rigtige anvendelse, kan en midlertidig benyttelse overvejes. Mon ikke der findes en børnehave eller anden institution, der for en kortere periode har brug for pladsen.

På sigt kan ejendommen finde anvendelse til mange formål. Selve bygningen ligger højt og flot med udsigt til området ved søen. På skråningen mellem bygningen og Gestelevvej er en gammel abildgård. Og øst for grusvejen ned til bygningen og hen mod skolestien ligger en eng, som gennem årene er blevet afgræsset.

Hele grunden danner en naturlig forbindelse mellem det prægtigt bakkede areal ved søen i syd og Præsteskoven og de grønne områder mellem Dalager og Grøftager i nord. Samtidig er der i kort afstand fra Gestelevvej 4 gang i en så rivende byudvikling, at der inden længe vel kan blive brug for en ejendom som denne.

Den fremtidige anvendelse af dette areal kræver omtanke og ikke et hurtigt salg til den første og den bedste. Giv derfor tid til grundige overvejelser - gerne i forbindelse med en midlertidig benyttelse. Der må kunne findes en fremtidig anvendelse af Gestelevvej 4, der vil være til glæde for de mange. Det kan være i form af en helt ny anvendelse eller i form af en flytning fra en nuværende kommunal ejendom.

Sælg så denne og behold i stedet perlen på Gestelevvej.