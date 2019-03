Lokaldebat: Ny navn er tuttenuttet historieforvanskning

Der er lagt op til, at passagen fra Adelgade til Havnegade til Chr. IXs Vej i Faaborg skal hedde Frøken Elises Passage. Det er ment som en hæder, men lyder som en hån.

Ejendommen var kendt som Frøken Reimerts Ejendom - også efter hendes død. I sin samtid er hun blevet kaldt Frøken Reimert og opfattet som en myndig borger og ejendomsbesidder i sin egen ret.

Navnet "Frøken Elises Passage" er tuttenuttet historieforvanskning, og jeg tror, at frk. Reimert ville have haft sig frabedt at blive kaldt ved fornavn og dermed barnliggjort og tiltalt upassende familiært af fremmede.

I hendes tid ville det være patroniserende og nedgørende - I vores tid vil vi nok kalde det sexistisk - at kalde en passage efter en borgers fornavn, blot fordi hun er kvinde. "Frk Reimerts Passage" eller slet og ret "Reimerts Passage", om jeg må be'.