Lokaldebat: Mere tid og bedre løn til hjemmeplejen

Jeg er en gammel kone, der har en psykisk diagnose (demens), som jeg kan hygge mig med sammen med min hjemmepleje.

Hjemmeplejen gør et kæmpe arbejde for mig, selvom de har meget dårlige vilkår til det. Der findes en demenskoordinator som sørger for at jeg får hjælp, men det er for mig ikke det det drejer sig om, da det endnu går med de ting.

Jeg har jo også en god og kærlig familie, men det er jo ikke alle der er så velhavende.Giv hjemmeplejen mere tid og en løn som de i høj grad har fortjent.

Jeg kalder en af mine faste hjemmeplejere for min psykiater, da jeg er sikker på, at det ofte er dem der må klare det arbejde, da psykiateren ofte har en anden stol at sidde på, undskyld "trone".Jeg har i 40 år arbejdet på psykiatrisk plejehjem og den gang gik psykiateren, efter en god frokost, rundt og hilste på beboerne "Goddag fru Hansen, - nå hedder de slet ikke Hansen, der kan man se, ha, ha?"