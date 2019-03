Lokaldebat: Må de tale i håndholdte telefoner under kørsel?

Borgmester Hans Stavnsager og administrationen i Faaborg-Midtfyns kommune, vil I forklare mig og måske andre hvilken politik/regler, der er for ansatte i FMK når de kører i FMKs køretøjer?

Min begrundelse for spørgemålet bunder i to hændelser fredag den 1. marts i tidsrummet 10.30-11.00, da jeg kom kørende på Banegårdspladsen i retning af rundkørslen ved Rema- Her kommer kørende en kommunal medarbejder som taler i håndholdt mobiltelefon. Ud for det gamle posthus er han på vej over i dem modsatte side af vejen, hvor han næsten torpederer en modkørende bil.

Få minutter senere møder jeg en af teknisk forvaltnings store, gule firhjulstrækkere i rundkørslen ved Rema. Her taler chaufføren i håndholdt mobil, chaufføren havde lidt besvær med at komme rundt i rundkørslen, da der både skulle kikkes på mobil og styres stor bil.

Har man en politik/regler for, hvornår man må bruge håndholdt mobil under kørsel, hvilken sanktioner er der over for den enkle medarbejdere, der bliver grebet i brug af håndholdt mobil under kørsel i tjenestetiden?