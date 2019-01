Lokaldebat: Lokalplansjusk i bymidten

I december sidste år bragte avisen på Faaborg-Midtfyn siderne et læserbrev skrevet af formanden for By og Land i Faaborg, Flemming Brandrup. Her gjorde han igen opmærksom på den katastrofale ombygning af Østergade 28, som ejeren Jørgen Ferdinand stod for for år tilbage.

By og Land har gjort indsigelser overfor kommunen. Tilsyneladende uden at der er kommet noget ud af det. Bygningen står stadig maltrakteret skæmmende i gaden som et bevis på, at man i Faaborg-Midtfyn Kommune åbenbart kan slippe godt fra at blæse på gældende regler.

Det er ubegribeligt, at kommunen ikke forlængst har taget fat i problemet og indledt en sag. Hvis den sag lige så stille får lov til at dø, er der åbnet op for et tag-selv-bord i Faaborg.

Og så kan jeg da iøvrigt undre mig over, hvor avisen er henne i denne og lignende sager?

Hvad med f.eks. "ejendomsudvikleren" Hans Jørgensens ishus Roma skråt overfor Østergade 28. De farver, der er blevet smurt på, kan da vel ikke være i harmoni med lokalplanen. Hvor er kommunen? Hvor er avisen? Avisen bør være vores lokale vagthund. Mere kritisk journalistik, tak.

SVAR: Netop isbutikken i Østergade malede i april sidste år den skriggrønne farve over, efter avisen havde påpeget, at den ikke stemte overens med lokalplanen. For så vidt angår Østergade 28 er det også en problematik, avisen tidligere har beskrevet. Vi ser gerne på sagen igen, og redaktionen modtager i det hele taget gerne tip til emner, vi kan tage under kritisk behandling. Det behøver såmænd ikke være i form af vredladne læserbreve.

Torsten Cilleborg, områderedaktør.