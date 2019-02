Lokaldebat: Lad os lave et forsamlingshus i Ringe

Lokaldebat: Foranlediget af Torben Smiths (SF) kloge indlæg om salget af jord ved Ringe Sø har jeg en idé, der kunne være værd at overveje.

Vi kunne bygge et forsamlingshus ved søen. Jeg hører til den generation, der husker hvor værdifuld Hotel Ringe var for byen og egnen. Det var stedet for store regionale møder, familiefester og et godt måltid på Rådhuskroen.

Jeg har siden gået og ventet på, at nogen ville etablere en afløser for Hotel Ringe, og nu er der gået så mange år, at vi nok må erkende, at det aldrig vil ske.

Så må vi vel gøre det selv!

Prøv at se, hvad de gjorde i Næsbjerg (en lille by i nærheden af Varde). De byggede et forsamlingshus på andelsbasis. Her gik borgerne sammen om at bygge et forsamlingshus, og det blev en bragende succes og er nu samlingspunkt for et hav af arrangementer og fester - fordi det er så tiltalende og velgennemført.

Søg på Google, find Næsbjerg Forsamlingshus (Næsbjerghus) og se, hvor flot det kan gøres!

Vi kunne placere det på marken nedenfor Nordagerskolens P-plads og kalde Rhætinghus.

Kunne vi ikke bare gøre det? Hvis nogen synes godt om tanken, så send en mail til hestbech@midtfyn.net.