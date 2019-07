Tidligere ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer gennem avisen til, at politikerne blander sig i debatten om lederflugten, herunder topledelsens ansvar. Det er ikke normalt, at politikere udtaler sig i den slags sager, men eftersom borgmesteren har valgt at give sin kommentar, finder jeg det rimeligt, at også jeg giver min mening til kende.

Det er min opfattelse, at kommunaldirektøren er fagligt dygtig, men at hun tilsyneladende ikke besidder evnen til at inspirere kollegerne og derved skabe en fælles målsætning for arbejdet. For mig er det helt afgørende, at chefen kan skabe holdånd og resultater. Det er åbenlyst, at ikke alle medarbejdere trækker på samme hammel, og det er ikke hensigtsmæssigt. Jeg kender ikke i detaljer indholdet af New Public Management, men jeg bryder mig aldeles ikke om, at det fører til en urimelig grad af kontrol og næsten total mangel på tillid. Desuden kan jeg ikke forlige mig med den omfattende anvendelse af konsulenter, når vi har så mange ansatte med tilstrækkelige kompetencer. Det kan minde om angst for at tage ansvar.

Desværre er det således, at kommunalbestyrelsen ikke har lyst til at drøfte problemet. Når forslag om ledelse eller besparelse i den øverste del af organisationen bringes på bane, støttes de ikke i nævneværdig grad af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Derfor er der ikke udsigt til forandringer.

Borgmesteren mener, at der kan forventes mere utilfredshed, fordi der er flere ubehagelige besparelser undervejs. Det er ikke det, der er problemet. Det er måden besparelserne forelægges på. Det drejer sig om, at kommunen ikke ledes med skyldig hensyntagen til personalet.