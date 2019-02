Lokaldebat: Kæmp sammen med de andre kommuner for udligningsreform

Læsevisning. Tryk på Alt-Shift-A for tilgængelighed.

Til kommunevalget lovede de fleste partier, at der skulle tilføres flere ressourcer til børn og unge området. Ro, tillid og bedre normeringer i institutioner mv. Der skulle fremadrettet skabes trivsel og glæde blandt brugere og ansatte, og vi skulle lokke nye tilflyttere til kommunen.

Der er blevet delt gaver ud, men desværre viser det sig, at der ikke er kommet en hjælpende pose penge fra Lars Løkke Rasmussen og hans regering i form af en nødvendig udligningsreform, som er en nødvendighed for, at mange kommuner i udkanten kan opretholde deres velfærd til borgerne.

Vores politikere er ærgerlige og genåbner nu budgettet, men det er spørgsmålet, hvor meget der kan ændres. Mange borgere synes nok, at det er lidt flot, at man i en nuværende situation køber ejendomme og laver overflødige undersøgelser til 750.000 kr. Det synes jeg også, men sådan er det nok i politikerverdenen.

Jeg vil opfordre vores politikere til at tage den kamp op, som andre kommuner har startet. 13 kommuner heriblandt Svendborg og Assens, lægger sag an mod staten. De føler sig snydt grundet manglende udligning.

Fåborg-Midtfyn kommune er i nøjagtig samme situation. Hvorfor kæmper kommunen ikke sammen med de andre? Ifølge Hans Stavnsager udtalelser i avisen 8 juni 2018 står Faaborg -Midtfyn kommune til at miste 65 millioner kr. i budget 2019 grundet manglende udligningsreform. De mange penge burde man kæmpe for.