Lokaldebat: Jack Odgaard udstiller og mistænkeliggør Green Care

Vi havde egentlig besluttet, efter borgermødet i går på Dalum Landbrugsskole, at vi helt ville stoppe med at kommunikere i medierne og på se sociale medier omkring flertalsbeslutningen om at lukke ned for Campus-Korinth på Brahetrolleborg Skole.

Men indlægget fra Jack Odgaard, tvinger os desværre til et modsvar. Fordi Jack Odgaard udtrykker skepsis over for Brahetrolleborg Green Care, samtidig med at han fremkommer med påstande der er helt forkerte. Påstande som blot bevidner Jack Odgaards manglende viden og indsigt i det som han og hans parti har stemt ned i kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard, hvis du - sammen med dit parti - havde orket at tage kontakt til os, forinden du traf din og dit partis beslutning, ville du dels kunne have fået bekræftet finansieringen skolen og vores tilsagn fra Vækstfonden og dels have fået indsigt i hvad det var vi kunne tilbyde i vores fælles Campus-Korinth sammen med Korinth Efterskole og Dalum Landbrugsskole.

Vi har aldrig påstået at vi kunne skabe 45 arbejdspladser til sommer. Hvor har du denne oplysning fra ? Men hvis du havde haft det samme mod, som Søren Clemmensen (K), og havde vist du var et mandfolk, ja så var du mødt op i går til borgermødet på Dalum Landbrugsskole onsdag aftes.

Der ville du kunne have fået oplyst de rigtige oplysninger, nemlig at Brahetrolleborg Green Care i.f.b. med deres opstart nu her d. 15. januar 2019 har skabt i alt 8 nye arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune, og vi kan med den tilgang vi har fået af nye elever til august 2019 skabe 8 yderligere nye arbejdspladser, således at vi pr. august 2019 i alt vil have skabt 16. nye arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis ikke du og dit parti havde stemt Campus-Korinth ned, ville vi inden for de næste to år kunne skabt omkring 45 nye arbejdspladser i Korinth. Det var det som blev oplyst i går på borgermødet.

Alle de elever vi har fået indskrevet til Brahetrolleborg Green Care STU, kommer hovedsaligt fra kommuner på Sjælland. En enkelt fra Odense, men ingen, med understregning af ingen, fra egen kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du har helt urimeligt fremkommet med påstande om, at vi blot vil stjæle arbejdspladser fra Faaborg-Midtfyn Kommune og vil skade kommunens STU i Nr. Broby og ødelægge alt for Produktionsskolen i Faaborg. En vildfarelse og en frygt har du skabt i vores kommune og helt uden dokumentation. Det er helt urimeligt, at en politiker i en kommune medvirker til sådanne beskyldninger imod en nystartet virksomhed. Du kan ganske enkelt ikke være det bekendt. Jack Odgaard - til din og andres orientering, så kan en borger der bliver visiteret til STU selv frit vælge hvor han/hun vil tage sin STU-Uddannelse. Den unge borger har ret til - og kan selv vælge den kommunale STU fra, hvis ikke kommunens STU kan tilbyde netop den uddannelse den unge borger selv ønsker.

Vi, Brahetrolleborg Green Care, er blot et tilbud til alle unge borgere i hele Danmark, som ønsker at komme på en STU-Uddannelse inden for landbrug, skovbrug, gartneri, hestepasser og pedelvirksomhed.

Vi stjæler ikke noget fra Faaborg-Midtfyn Kommune, ej heller deres arbejdspladser. Vi er blot et tilbud, som den enkelte borger selv har ret til at vælge til eller fra.

Vi har i øjeblikket et samarbejde med 5. andre kommuner i Danmark, som ønsker at deres kommunale STU skal samarbejde med os omkring kurser til deres elever inden for vores fagområder. Vi har blot tilbudt Faaborg-Midtfyn Kommunes STU det samme.

Faaborg-Midtfyn Kommunes STU har ikke muligheden for at kunne tilbyde de fagområder vi kan - eller rettere har adgang til de faciliteter, den natur og de maksiner vi råder over. Vi har blot tilbudt os som et supplement til den kommunale STU og betragter os ikke som den konkurrent du ser for dig. At du Jack Odgaard er blevet bestormet af vrede borgere, har intet med Green Care tilhængere at gøre, som du påstår. Brahetrolleborg Green Care har ingen tilhængere der chikanerer en politiker.

Men vi har fået konstateret, at der er rigtig mange borgere i Korinth og omegn der syntes om vores projekt - og det er vi rigtige glade for. Vi er blevet taget rigtigt godt imod af borgerne i Korinth - og det er vi også rigtige glade for.

Jeg håber dette indlæg vil blive det sidste og at vores politikere vil tænke sig om inden du udbassunerer deres mistænksomhed og skepsis over for en nystartet virksomhed i kommunen. Og jo, vi vil fortsat meget gerne samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune - på alle områder. Indtil nu har vi også haft en fantastisk godt samarbejde med direktion og koncernledelse i Faaborg-Midtfyn Kommune - og mange tak for det. Men vi finder os ikke i, at enkelte politikere udstiller os mistænktsomt og betvivler vores hensigter.