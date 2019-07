Lokaldebat: Hvorfor må Ældrerådet ikke deltage i budgetforhandlinger?

Lokaldebat: Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Det er fastsat i Retssikkerhedslovens paragraf 30.

Forleden hvor Ældrerådet og kommunalbestyrelsen holdt statusmøde, stillede jeg forslag om Ældrerådets repræsentation ved det kommende budgetseminar i dagene 26. og 27. august.

Min begrundelse var og er, at Ældrerådet meget aktivt indgår i samarbejdet med kommunalbestyrelsen, dels ved at komme med idéer og forslag om ældres forhold, dels ved at komme med synspunkter inden for de områder, som Ældrerådet beskæftiger sig med.

Ved den gode forbindelse mellem Ældrerådet og de ældre i kommunen bidrager Ældrerådet til en bred og nuanceret debat om ældres forhold. Dette forhold er relevant at benytte i det forum, hvor næste års budget gennemgås og såvel økonomiske muligheder og begrænsninger kommer frem i lyset.

Mit forslag afviste borgmesteren og i begrundelsen for afvisningen sammenlignede han Ældrerådet med foreningen Fynsland og et muligt samtidigt ønske herfra. Det bemærkes, at Fynsland er en frivillig organisation oprettet til udvikling af det gode liv i landdistrikterne.

Jeg har intet imod Fynsland og mener, foreningen udfører et stort og nyttigt arbejde for kommunens landbefolkning, men sammenligningen finder jeg uheldig.

Jeg opfordrer til, at vor i øvrigt gode og behagelige borgmester sammen med den øvrige kommunalbestyrelse beslutter sig for at lade Ældrerådet blive repræsenteret ved budgetseminariet.

Ældrerådet har en budgetgruppe med tre medlemmer, som gerne deltager, og jeg tror endda, at vi evner at finansiere egen forplejning.