Lokaldebat: Hæv skatten og hold serviceniveau

Som ny i kommunalbestyrelsen for fem år siden var det et chok for mig, at der skulle spares 180 millioner. Senere forstod jeg, at det var 180 millioner over alle årene, og efter at have været til budgetforhandlinger et par gange blev jeg også klar over, at det var et ønskemål, som ikke ville blive realiseret. For så ville det betyde, at hjemmehjælpen, hjemmeplejen, børnepasningen, skoletilbuddet og stort set alle andre tilbud ville skulle skrues helt i bund. Og det ønsker ingen.

Alligevel havner vi nu der, hvor der skal spares/effektiviseres for ganske mange penge, og hvor det vil komme til at påvirke folks opfattelse af, hvad det er normalt at forvente af kommunal service.

Jeg tror ikke, at vi redder den kommunale økonomi ved at lægge samtlige signaturprojekter ned og fyre i stor skala i administrationen. Opgaven er blevet større. Flere gamle og børn presser økonomien indefra, og vi har ikke flere penge pr. borger, end vi havde i 2010.

Det er der, skoen trykker og der, vi skal sætte ind.

Privatøkonomien er vokset for de velbjærgede gennem friværdi og skattelettelser, og virksomhederne og investorer går næsten helt fri. Så pengene er der, de skal hentes gennem effektiv skatteinddrivelse og styr på den nationale økonomi.

Vi i EL står ved, at vi er parat til at bevare det nuværende serviceniveau, og forsvare det ved at hæve skatten om nødvendigt. Og vi så meget gerne, at de andre partier var lige så klare i mælet i forhold til at ville det nuværende niveau, fremfor at forsvare et politisk centralt bestemt krav om at holde den kommunale økonomi i ro, på bekostning af alle de borgere, som kommer i klemme, når de møder den ny, kommunale virkelighed. Som mest af alt ligner noget, der ikke hænger sammen i det lange løb.