Lokaldebat: Giv os en skoleløsning, vi kan bruge, borgmester

Åbent brev til borgmester Hans Stavnsager

Kære Hans.

Vi skriver til dig, vores borgmester. Vi har tillid til, at du kan rede trådene ud, når noget er gået i hårdknude.

Vores skole har stået stort set ubenyttet hen i snart fire år. I efteråret 2018 satte din bestyrelse skolen og andre overskydende bygninger til salg. I fik ét bud på byens henfaldne skole fra Brahetrolleborg Green Care, en ny læringsvirksomhed, i vores by. De vil købe skolen og skabe Campus Korinth i fællesskab med byens landbrugsskole og efterskole.

Vi tilføjer her, at du og dine mest betroede medarbejdere siden sidste forår har talt med Green Care om skolen, Campus Korinth og samarbejdet med landbrugsskolen og efterskolen.

I byen synes vi Campus Korinth er godt tænkt. Egnens unikke natur, kultur og historie som afsæt og ramme for nutidige grønne uddannelser til unge - og et tiltrængt aktiv for vores by. Med dine opmuntrende ord i skrift og tale satte vi lid til dig. Vi havde tillid til din støtte. Tilmeldingerne viser allerede, at Campus Korinth vinder genklang langt udover Faaborg-Midtfyns grænser. Campus Korinth beriger, det udfordrer ikke, dit skolesystem.

Sidst i 2018 fik du fuldmagt af dine bestyrelsesmedlemmer til at afslutte handlen om salget af skolen. Du holdt møde med Green Care, og du og hele din bestyrelse modtog 22. december et bekræftet købstilbud fra Green Care, med beskrivelse af Campus Korinth og parterne bag.

Først i det nye år beslutter et af dine udvalg på to lukkede møder, at skolen skal bruges til et andet formål. Uagtet lukketheden læser vi efter første møde i avisen under overskriften "Politikerne vil flytte Heldagsskolen i Vantinge til Korinth" om formandens udlægning af mødet.

Hvorfor er møderne i udvalget lukkede? Hvorfor stopper du ikke processen, men lader den køre hele vejen til kommunalbestyrelsen, når du efter jeres udbud af skolen har både fuldmagt og købstilbud? Hvorfor vælger du ikke at følge anbefalingen fra dit forretningsudvalg - økonomiudvalget?

I byen er vi glade for, at du har inviteret Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge som repræsentanter for byen til møde 6. marts. Vi har holdt et borgermøde, og borgerne er ikke tilfredse. Forløbet om vores skole er uskønt og ikke udtryk for anstændig demokratiudøvelse.

Vi forventer, at byens repræsentanter vender tilbage til vores by med en løsning på, hvordan vores skoles fremtid kan skabes på et solidt demokratisk og oplyst grundlag.