Lokaldebat: Fælles fortov/cykelsti på Assensvej kan give farlige situationer

En fælles fortov/cykelsti etableres snart på Assensvej i Millinge. Det er et godt initiativ at sikre cyklisternes færden gennem Millinge, hvor bilisterne har meget vanskeligt ved at overholde hastighedsbegrænsningen.

Den kommende cykelsti etableres som en fælles sti for fodgængere og cykelister uden markering af, hvilke områder hhv. fodgængere og cyklister skal anvende. Den manglende afgrænsning medfører, at fodgængeren f.eks. med barnevogn, gangstativ, eller hund, skal tage sig i agt for cyklisterne og omvendt.

Imidlertid færdes en hel del cyklister gennem byen i forholds høj hastighed, enkelte motionister opnår hastigheder på 35-45 km i timen, ligesom elcykler (inkl. El-ladcykler) også skyder god fart. Dette kan medføre særdeles farlige situationer.

Et andet problem er, at cyklisterne kan færdes meget tæt på skellet mellem privatgrund og offentlig vej. Det kan på nogle strækninger også give farlige situationer, når vejens beboere skal køre ud af indkørslen og forinden skal skabe sig overblik over trafikken.

Det vil øge sikkerheden betragteligt på den kommendefælles sti, hvis der bliver etableret en fuld optrukken linie med angivelse af hhv. fortov og cykelsti. Samme løsning anbefales også af Dansk Fodgængerforbund.

Det nytter ikke at beskytte nogle trafikanter på bekostning af andre trafikanter!