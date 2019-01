Faaborg by burde være vækstlokomotivet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med kommunalbestyrelsen nyeste udmeldinger bliver det umuligt i mine øje.

Der satses på, at Faaborg by frem mod 2030 udvikles til en magnet for seniorer. Der skal udelukkende bygges til målgruppen "seniorer der gerne vil bo pænt." Sikke en formulering! Kommunalbestyrelsens begrundelse: "pendlertiden til Odense er for lang til at Faaborg kan satse på tilvækst af børnefamilier."

Denne udviklingsstrategi sætter byens borgere i en skruestik og risikerer at give yderligere stavnsbinding og faldende ejendomspriser. Der er massevis af store villaer til salg i Faaborg, men hvilke erhvervsaktive familier med børn vil flytte til byen, når vi har en kommunalbestyrelse, der fraråder det på grund af beliggenheden.

Kommunalbestyrelsens strategi vil muligvis også give skole- og daginstitutionslukninger. Nye butikker kan vi også glemme, bortset fra måske en butik med hjælpemidler.

Denne seniorer /afviklingsstrategi burde erstattes af en herlighedsstrategi, der peger på alle de goder/muligheder, der er ved at bo i Faaborg by: Kulturhistorie , Marina, Skudehavn, Svanninge bakker, sport, ø-ture mv.

Faaborg-Midtfyn kommune er sammen med Svendborg de eneste kommuner på fyn, der har dobbelt befordringsfradrag. Det burde man slå et slag for. Samtidig burde der arbejdes med en bedre infrastruktur og udvidelse af offentlig transport.

Min kone og jeg er efter 40 år på landet flyttet til Faaborg by, og vi elsker mangfoldigheden i området. Den er I på vej til at ødelægge med jeres bosætningsstrategi.