Lokaldebat: Faaborg, Danmarks bedst bevarede hemmelighed

Det er i sig selv meget positivt, at man i kommunen har initieret en boligstrategirapport.

Det, som vi kan blive en lille smule irriteret over, er den reaktion, der er kommet fra mange sider. Så er man uenig i dit og så er man uenig i dat. Faaborg skal ikke alene være senior by, Faaborg skal ikke kun være oldekolle, det er bedre at udbygge Nr. Broby og mange andre kommentarer.

Vi er nødt til i kommunen at acceptere at man ved kommunesammenlægningen traf nogle forkerte beslutninger, som sammensatte kommunen, som den er i dag.

Købstaden, kulturbyen og den by, der trækker langt de fleste mennesker til, er Faaborg.

Ringe er tæt på Odense og med de fordele det bringer med sig, en rigtig entreprenant by og med alle de funktioner en by skal have. Det er de to vigtigste byer i kommunen og derfor bør fokus også være der.

Det betyder ikke man skal glemme Årslev og Nr. Lyndelse, men deres vækst, ligesom til dels Ringe, er helt klar relateret til udviklingen i Odense.

Men heldigvis, i sidste ende er det nu sådan, at de fremtidige borgere selv skal træffe deres beslutning, om hvor de vi bo i kommunen.

Så inden vi fortaber os i lange politiske diskussioner om hvem og hvordan der skal prioriteres, som i mange tilfælde vil tage udgangspunkt i den enkelte politikers genvalgsstrategi eller andre personlige interesser, så lad os heller fokusere på hvordan vi får 2.000 nye borgere til at vælge at bosætte sig i kommunen.

Lad os slå fast med det samme at det ikke er billigt at gennemføre en kampagne, der skal få 2.000 ny borgere til at flytte til kommunen i løbet af de næste 10 år.

På den anden side, lykkes det, er det bestemt ikke nogen dårlig forretning for kommunen. Øgede skatteindtægter, flere og højere tilskud plus de afledte indtægter ved flere borgere, er med til at gøre det til en god forretning.

Derfor skal der også gøres noget.

Som nævnt er Faaborg, købstaden, kulturbyen, byen med vand og bakker, et rigt foreningsliv og en turistby, som er en guldgrube for Faaborg-Midtfyn Kommune og som er helt unik på Sydfyn. Der er mange muligheder i Faaborg, som kan tiltrække nye borgere, men som overskriften indikere så er Faaborg den bedst bevarede hemmelighed. Faaborg skal være lokomotivet i kommunens vækststrategi. Vi skal ud og fortælle om Faaborg med stolthed og gøre opmærksom på Faaborgs herligheder, så som strand, havn, bakker, kultur, erhvervsvirksomheder, handelsliv, børnepasning, hoteller, restauranter, cafe'er med meget mere.

Vi, som bor i Faaborg, har nok de bedste forudsætninger til at stå for markedsføringen af Faaborg.

Som fagfolk indenfor markedsføringen ved, er der større chance for succes når man holder af sit "produkt".

Vi er en gruppe, Initiativgruppen Faaborg, som er meget interesserede, på frivillig basis, og gerne i tæt samarbejde med Faaborg og Egn, at udarbejde et oplæg til hvordan vi ser markedsføringen af Faaborg gennemført og vi står selvfølgelig også for implementeringen af markedsføringskampagnen.

Kommunen skal selvfølgelig godkende oplæg og budget, men arbejdet med oplæg og arbejdet med gennemførelse gøres gratis af os.

Vi er en blandet gruppe på 5 personer, som mener vi har forudsætningen. En person med en baggrund som succesfuld iværksætter, en leder på højt niveau i en privat virksomhed i Faaborg, en tidligere kommunaldirektør, endnu en succesfuld iværksætter og endelig en tilflytter, med 25 års international erfaring indenfor såvel national som international marketing.