Lokaldebat: En smertefri aflivning er bedre for katten

Mandag den 26. november var der en artikel i avisen under Faaborg-Midtfyn om herreløse katte.

Det er trist, at der er så mange herreløse katte, og tilsyneladende er det ikke muligt at få kattene afsat til internater eller private hjem.

Hvis man er rigtig dyreelsker, så er der kun én mulighed, og det er at få disse katte aflivet, jo før jo bedre, da det betyder mindre lidelse for katten. Selvfølgelig skal aflivningen foregå på en human måde.

Det er ikke dyrevenligt at lukke en kat inde i et bur i et internat på ubestemt tid. En smertefri human aflivning er betydeligt bedre for katten. Vi skal passe på ikke at menneskeliggøre vores husdyr.

Jeg håber, der er nogle der vil kæmpe for kattens ve og vel og være med til humant af få aflivet de katte, der tilsyneladende ikke er plads til. Hvis dette ikke sker, så vil katten stadig lide og ikke have en mening med livet.

Kom nu alle dyreelskere. Meld jer ind i kampen og få aflivet nogle af de herreløse katte, så der fremover er mere harmoni mellem antal katte og antal hjem til katte. Lad ikke kattene sidde i et bur på et internat til en uvis fremtid. Det grænser til dyremishandling.