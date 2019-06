Lokaldebat: En flot cykelsti får ikke de unge ud af bussen

Det var med stor interesse, jeg læste den store artikel om cykelstier eller ikke-cykelstier i Faaborg-Midtfyn Kommune i avisen søndag. Venstres Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, forklarer efter bedste evne om de prioriteringer, der gør, at nogle steder bliver tilgodeset og andre ikke, og om hvorfor de mange er fravalgt.

Søren Kristensen udtaler, at antallet af uheld, der er sket på en strækning, og hvor meget utryghed der er på strækningen, er med til at retfærdiggøre anlæggelse af en ny cykelsti. Hvor mange uheld med cyklende har der været mellem Nr. Broby og Brobyværk fra 2011 til 2019, Søren Kristensen?

Men også skolestrukturen spiller en rolle, udtaler Søren Kristensen. Vi har jo lukket skolen i Nr. Broby (lukket 1. august 2011, dengang skulle cykelstien have være lavet), og så kommer hans "vise ord" : fordi vi har lukket skolen i Nr. Broby, så vil vi gerne lave en sikker skolevej for dem, som måske skal cykle til Brobyværk.

Der ofrer kommunen så 7,5 millioner på en meget flot cykelsti til nogle skoleelever, der nok fortsætter, som de har gjort hidtil med skolebussen. En flot, sikker cykelsti får ikke de unge ud af bussen. De skal have lyst og energi til cykelturen, hvor jeg da udmærket godt forstår, at de hellere vil sidde i tørvejr og hyggeligt selskab med skolekammeraterne og blive kørt direkte til skolen.

Men på vegne af et ægtepar fra Brobyværk, en KEN-ansat fra Tommerup, en ildsjæl fra Brobyværk, et par stykker mere og undertegnede selv, vil jeg takke for den flotte cykelsti og den store omsorg, I viser os brugere.