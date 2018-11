Lokaldebat: Drop parkeringsafgifterne i Faaborg

Kære borgmester Hans Stavnsager.

Jeg er borger i Faaborg og har altid glædet mig over det parkeringsmæssigt frie og fremkommelige Faaborg centrum. Men her i fredags (black friday) var jeg på indkøb og havde parkeret min bil pænt og pynteligt på afmærket plads i Mellemgade, dog uden at checke min parkeringsskive (aldrig haft behov for det i 15 år!). Da jeg kom tilbage efter 20-25 minutter lå der en "venlig" hilsen fra parkeringsvagten i vinduet: 510 kr. i bøde.

O.k. jeg havde ikke indstillet min p-skive, og o.k. det var min fejl. Så jeg har betalt min bøde, men alvorligt talt: Faaborg centrum kæmper en kamp på livet for sit forretningsliv. Hvor mange forretninger mener kommunen man kan nå på en halv time?

Jeg har aldrig i mine 15 år her i byen oplevet problemer med at finde parkeringsplads i centrum. Faaborg er ikke Odense eller København.

Kendetegnet for Faaborg centrum er halvtomme restauranter og butikker. Mener kommunen virkelig, at det er fremmende for liv og handel i byen, at lave helt unødvendige parkeringsregler, som om byen var en storby med trafikkaos?

Var det ikke smartere at reklamere med, at her kan man shoppe i fred og have tid til at besøge forretningerne uden at skulle tænke på parkeringsbøder?

Personligt er jeg fremover endnu mere tilbøjelig til at køre til Rosengårdscentret i Odense. Nemt, hyggeligt, praktisk. og fri parkering.

Svar: Borgmester Hans Stavnsager (S), Faaborg-Midtfyn Kommune giver følgende svar:

1) Ordningen med kommunale parkeringsvagter blev indført på baggrund af ønsker fra de handlende i byen.

2. Vi evaluerer løbende ordningen, og alle input - både positive og negative - er velkomne.