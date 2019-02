Lokaldebat: Den anden side af Solskrænten

Jeg har med en tåre i øjenkrogen og rynkede bryn læst flere artikler om Solskrænten - alle med det til fælles, at de er meget kritiske over for Bostedet. Og nej - alt er ikke perfekt på Solskrænten - men alt er heller ikke grænseoverskridende og forfærdeligt. Jeg savner objektivitet.

Jeg arbejder på Solskrænten sammen med de skønneste og mest kompetente kollegaer, jeg kan komme i tanke om. Vi står i en vanskelig situation. Fremtiden ser noget broget ud, og hverdagen er ikke nem i øjeblikket. Alligevel oplever jeg engagement og vilje til at hjælpe vores dejlige beboere igennem dette, så lempeligt som overhovedet muligt.

Hvad ledelsen angår - tja - så er den heller ikke perfekt - jeg ville være en blåøjet lyvemås, hvis jeg påstod andet - men at beskrive den, som det rene terror-regime, er lige i overkanten. Jeg har fra min leder også oplevet engagement og vilje til at få vores beboere igennem vores svære situation. Jeg har også oplevet en leder der har bakket mig op, og givet mig den støtte jeg har haft brug for.

De vanskeligheder man møder på sin vej, dem må man håndtere, og ofte sker der det, at man vokser i denne proces. Fejl man ikke var opmærksom på, bliver rettet, og måske bliver alle både klogere og dygtigere af al denne modgang.

Derfor ønsker jeg mig så meget, at omverden vil møde os med den objektivitet og forståelse for, ikke bare vores, men også vores beboeres situation - så vi kan bevare arbejdsglæden, motivationen og ønsket om at gøre hver dag til en solskinsdag for de mennesker, der har så meget brug for hjælp til at håndtere livet og de udfordringer, de hver især har.